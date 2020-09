SPD-Politiker löst in Hamm langjährigen CDU-OB ab

Hamm (dpa/lnw) - Der SPD-Politiker Marc Herter löst in Hamm den langjährigen CDU-Oberbürgermeister Thomas Hunsteger-Petermann (CDU) ab. In der aktuell besonders vom Coronavirus betroffenen Stadt verlor der Amtsinhaber (67) seinen Posten in der Stichwahl und kam nur auf rund 36,4 Prozent der Stimmen, wie die Stadt am Sonntag mitteilte. Der SPD-Herausforderer erhielt knapp 63,6 Prozent, nachdem er schon vor zwei Wochen mit 40,7 vorne gelegen hatte. Herter (46) ist seit 2010 Landtagsabgeordneter in Düsseldorf. Zur Wahl gingen fast 49 Prozent der Wahlberechtigten in Hamm.

Von dpa