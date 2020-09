Jüngster Oberbürgermeister in NRW will Zusammenhalt stärken

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Als jüngster Oberbürgermeister in NRW will Felix Heinrichs (SPD) den Zusammenhalt in der Gesellschaft stärken. Der 31-Jährige, der in Mönchengladbach mit 74 Prozent bei der Stichwahl gegen CDU-Konkurrenten Frank Boss siegte, sagte der «Rheinischen Post», das Miteinander in der Stadt schwinde in Teilen. Er wolle «das Miteinander, das Zusammenleben, diese Grundfesten in der Gesellschaft» stärken - und das zum Leitthema der kommenden fünf Jahre machen. Integration, Inklusion und Förderung des Ehrenamts gehörten dazu.

Von dpa