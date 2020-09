Nach Brückenbrand erste Erleichterungen für Bahnpendler

In der vergangenen Woche war unter der Brücke ein Tanklastzug nach einem Unfall in Flammen aufgegangen. Mindestens eine der vier Bahnbrücken, über die regelmäßig Züge rollen, muss abgerissen werden. Bei zwei weiteren ist noch unklar, wie stark sie durch den Brand beschädigt wurden. Die Untersuchungen können laut Bahn noch Wochen dauern. Abhilfe sollen mittelfristig auch Behelfsbrücken schaffen, die laut Bahn allerdings erst in mehreren Monaten zur Verfügung stehen dürften.