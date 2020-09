230 Gefährder in NRW: Dieses Jahr bisher fünf abgeschoben

Demnach wurden 2020 zwei Gefährder in die Türkei, einer nach Tadschikistan, einer in den Libanon und einer nach Polen abgeschoben. Bei Letzterem handelte es sich laut Ministerium um einen Tadschiken. Er hatte über Polen die EU erreicht. Ein weiterer syrischer Gefährder sei freiwillig überwacht in den Irak ausgereist.

Dem Papier des Ministeriums zufolge leben zurzeit außerdem 232 Relevante Personen in NRW - eine Vorstufe von Gefährder. Auch dort gilt die Mehrheit (174) als religiös motiviert. Wenige werden - wie bei den Gefährdern - dem linken oder rechten Spektrum oder einer ausländischen Ideologie zugerechnet.

In NRW gab es zum Stichtag nur einen linken Gefährder, 22 rechte und sechs aus dem Bereich ausländische Ideologie.