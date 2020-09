Altenbericht: Immer mehr Ältere in NRW sind erwerbstätig

Düsseldorf (dpa/lnw) - Immer mehr ältere Menschen in Nordrhein-Westfalen gehen einer Erwerbsarbeit nach. Laut des am Montag vorgestellten Landes-Altenberichts stieg die Erwerbsquote der 55- bis 65-Jährigen im Jahr 2017 auf 69,3 Prozent. Zehn Jahre zuvor hatte sie noch bei 53,5 Prozent gelegen. Hintergrund seien das schrittweise angehobene Rentenalter sowie Einschränkungen bei den Vorruhestandsregelungen, heißt es in dem Bericht «Alt werden in Nordrhein-Westfalen». Die Erwerbsquote der Gesamtbevölkerung liegt demnach bei 75 Prozent.

Von dpa