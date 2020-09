Suchaktion in der Eifel: Pilzsammler gesucht - Dieb gefunden

Dahlem (dpa/lnw) - Ein Pilzsammler aus Düsseldorf hat sich in der Eifel verlaufen und dadurch eine große Suchaktion ausgelöst. Nach zehn Stunden sei der 58-Jährige am späten Sonntagabend in der Dunkelheit leicht unterkühlt von einem Autofahrer aufgegriffen und zur Polizei gebracht worden, berichtete die Polizei am Montag in Euskirchen. Dabei fiel den Beamten ein Sicherheitsetikett an der Jacke des Pilzsammlers auf. Die habe er gestohlen, räumte der Mann ein.

Von dpa