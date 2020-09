Fahrlässiger Umgang mit Feuer war Brandursache

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Die Polizei hat die Ursache für den Großbrand von drei Wohn- und Geschäftshäusern am vergangenen Donnerstag in Gelsenkirchen ermittelt. Demnach hat ein fahrlässiger Umgang mit einer offenen Flamme den Brand ausgelöst, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dies hätten Polizei-Brandermittler mit Unterstützung eines Sachverständigen herausgefunden. Weitere Angaben zu den näheren Umständen und möglichen Tatverdächtigen machte die Polizei zunächst nicht.

Von dpa