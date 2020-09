Düsseldorf: Geisel verzichtet auf Sitz in Stadtrat

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der abgewählte Düsseldorfer Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) wird auch sein Mandat im Stadtrat nicht antreten. «Ich will nicht in der Rolle des Dauermäklers sein», sagte Geisel der «Rheinischen Post». Diese Gefahr bestehe, wenn er seinen Nachfolger Stephan Keller (CDU) von der Ratsbank aus begleite. Geisel war nicht nur als OB, sondern auch als Spitzenkandidat der SPD angetreten und hatte so am 13. September einen Sitz im Stadtrat gewonnen.

Von dpa