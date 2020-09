Die beiden seien im Beisein der Eltern angehört worden, berichtete die Kreispolizei Siegen-Wittgenstein am Dienstag. Dabei hätten sie zugegeben, mit ihren Fahrrädern absichtlich so nah an die geparkten Autos gefahren zu sein, dass sie mit den Lenkern den Lack zerkratzt hätten. Über ihr Motiv wurde nichts bekannt.

Die beiden sind noch keine 14 Jahre alt und damit laut Strafgesetzbuch schuldunfähig. «Wir sind gezwungen, das Ermittlungsverfahren einzustellen», sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Siegen. In der Regel ergehe in solchen Fällen eine Mitteilung an das zuständige Jugendamt. Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt.