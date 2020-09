18-Jähriger bei Streit in Drogenmilieu schwer misshandelt

Der Mann war am Montag mit schwersten Verletzungen, darunter einer Schussverletzung im Oberkörper, in ein Krankenhaus gebracht worden. Er gab an, dass er durch die beiden Frauen in einer Wohnung schwer misshandelt und verletzt worden sei. Weil die Polizei an den Wohnanschriften der beiden Frauen mit weiteren Waffen rechnete, kamen Spezialkräfte zum Einsatz. Nach der Festnahme fanden die Ermittler mehrere Schreckschusswaffen, verbotene Messer und Drogen. Nähere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt.