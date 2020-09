Weil es bei dessen Einreise Schwierigkeiten gab, gesellte sich der 50-Jährige zu ihm: Doch rasch hatte auch der «Abholer» ein Problem: Sein griechischer Personalausweis war anscheinend gefälscht.

Die Überprüfung seiner Fingerabdrücke ergab dann, dass er unter sechs verschiedenen Identitäten in Deutschland eine Reihe von Straftaten begangen haben soll. So wurde er wegen schweren Diebstahls, Einbruchdiebstahls und Urkundenfälschung gesucht.

Staatsanwaltschaften in Koblenz, Düsseldorf, Hamburg, Frankfurt/Main und ein Gericht in Königs Wusterhausen hatten Interesse an dem Mann bekundet. Vom Flughafen ging es für ihn direkt in Untersuchungshaft.