Einparkunfall: Garagenrückwand durchbrochen - Frau verletzt

Fröndenberg (dpa/lnw) - Bei einem Einparkunfall mit durchbrochener Garagenrückwand in Fröndenberg ist eine 63 Jahre alte Frau aus Menden schwer verletzt worden. Sie hatte am Montag in der Garage gestanden und eine 64-Jährige beim Hineinfahren eines Autos eingewiesen, als diese plötzlich aus noch ungeklärter Ursache beschleunigte. Die 63-Jährige wurde dabei erfasst, die 64-Jährige durchbrach anschließend mit ihrem Wagen die Rückwand. Die Wandelemente stürzten auf ein dahinter stehendes Auto und einen Anhänger. Die 63-Jährige kam in ein Krankenhaus. Nähere Einzelheiten teilte die Kreispolizei Unna am Dienstag zunächst nicht mit.

Von dpa