Mülheim/Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Nach dem Brand eines Tanklasters auf der A40 bei Mülheim will der Landesbetrieb Straßenbau an diesem Mittwoch mit den Reparaturarbeiten beginnen. «Wir fangen an zu fräsen», sagte Straßen.NRW-Sprecherin Susanne Schlenga am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Weitere Einzelheiten will die Behörde am Mittwoch mitteilen.

Von dpa