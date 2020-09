Laschet reist nach Rom: Treffen mit Ministerpräsident Conte

Rom (dpa) - Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) reist heute zu einem Besuch nach Rom. Am Nachmittag wird Laschet, der sich für den CDU-Vorsitz bewirbt und als möglicher Kanzlerkandidat gilt, vom italienischen Regierungschef Giuseppe Conte empfangen. Einen Tag vor dem EU-Gipfel in Brüssel dürfte die wirtschaftliche Entwicklung Europas nach der Corona-Pandemie genauso eine Rolle spielen wie die neuen Vorschläge von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zur Asylpolitik. Am Donnerstag empfängt Papst Franziskus Laschet bei einer Privataudienz im Vatikan.

Von dpa