Fall Bergisch Gladbach: Lange Haftstrafe gefordert

Dem gelernten Koch und Hotelfachmann war in dem Prozess vorgeworfen worden, immer wieder seine 2017 geborene Tochter sexuell missbraucht zu haben. Den Großteil der Taten habe er dabei mit seinem Smartphone dokumentiert und Aufnahmen an gleichgesinnte Chat-Partner weitergeleitet. Zu den Vorwürfen hatte er sich im Prozess geäußert, allerdings ebenfalls unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Mit dem Plädoyer seines Verteidigers wurde am Mittwochnachmittag gerechnet. Das Urteil soll in der kommenden Woche fallen.

Der Deutsche gilt als eine der wichtigsten Figuren im sogenannten Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach, weil Ermittler bei ihm auf zahlreiche digitale Kontakte stießen, die sie zu vielen weiteren Verdächtigen führten. Mittlerweile erstrecken sich die Ermittlungen auf ganz Deutschland.