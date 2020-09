Leverkusen (dpa) - Der Kunststoffkonzern Covestro will dem niederländischen Chemieunternehmen Royal DSM dessen Sparte für harzbasierte Farben und Anstriche für 1,61 Milliarden Euro abkaufen. Eine entsprechende Vereinbarung sei unterzeichnet worden, teilte der Dax-Konzern am Mittwoch in Leverkusen mit.

Von dpa