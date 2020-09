Sattelzug kracht bei Wuppertal gegen Lärmschutzwand

Wuppertal (dpa/lnw) - Auf einer Autobahn nahe Wuppertal ist ein Sattelzug am frühen Mittwochmorgen gegen eine Lärmschutzwand gekracht. Der Unfall habe vor der Anschlussstelle Sonnborn auf der A46 in Richtung Heinsberg ereignet, der Berufsverkehr sei erheblich beeinträchtigt, teilte die Polizei mit. Der 69-jährige Fahrer des Sattelzuges kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Über den Grad der Verletzungen lagen zunächst keine Informationen vor.

Von dpa