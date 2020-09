Trotz Corona: Zeichen der Erholung auf Arbeitsmarkt in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw) - Auf dem Arbeitsmarkt in Nordrhein-Westfalen sind Zeichen einer schrittweisen Erholung von den Folgen der Corona-Pandemie zu beobachten. Die Zahl der Arbeitslosen sei im September im Monatsvergleich um mehr als 26 000 oder 3,3 Prozent auf knapp 774 000 gesunken, berichtete die Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch. Die Arbeitslosenquote sei von 8,2 auf 7,9 Prozent gesunken. Der für den Herbstbeginn übliche Rückgang der Arbeitslosigkeit sei damit stärker ausgefallen als in den zurückliegenden Jahren.