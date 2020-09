Laumann: Keine Maskenpflicht in Büros geplant

Düsseldorf (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen plant die Landesregierung keine Maskenpflicht am Arbeitsplatz in Büros und Behörden. Das teilte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Mittwoch in Düsseldorf mit. Er sehe keinen Anlass dafür, dass es in NRW wie in Berlin allgemeine Regelungen über alle Behörden und Büros hinweg geben müsste. Corona-Infektionen am Arbeitsplatz machten nur rund sechs Prozent aller Infektionen aus. Ein größeres Risiko stellten derzeit vielmehr Feiern dar.

Von dpa