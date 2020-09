Bild: Bibiana Steinhaus will Karriere vorzeitig beenden

Frankfurt/Main (dpa) - Bibiana Steinhaus pfeift an diesem Mittwoch als erste Schiedsrichterin ein Endspiel um den Supercup - und könnte nach der Premiere in den sportlichen Ruhestand treten. Nach Informationen der «Bild»-Zeitung will die 41-Jährige ihre Laufbahn aus privaten Gründen vorzeitig beenden. Die Altersgrenze für Bundesliga-Schiedsrichter liegt bei 47 Jahren. Steinhaus selbst war vor der Leitung des Duells zwischen Rekord-Champion Bayern München und Vizemeister Borussia Dortmund an diesem Mittwoch (20.30 Uhr/ZDF und DAZN) zunächst nicht erreichbar.

Von dpa