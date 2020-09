Nach Bundesparteitag: NRW-CDU wählt neuen Landesvorstand

Laut Hovenjürgen soll der NRW-Parteitag in der Dortmunder Westfalenhalle stattfinden. 600 Delegierte plus Gäste werden erwartet. Zurzeit wird noch an einem Hygienekonzept gearbeitet. Man werde sich auch am Parteitag der Hessen-CDU orientieren, der vor wenigen Tagen stattgefunden hat.

Auf der Tagesordnung stehe nur die Wahl des Landesvorstands, so Hovenjürgen. Die könne man - trotz Corona - nicht weiter nach hinten verschieben. Aus dem gleichen Grund wählt auch die Bundes-CDU am 4. Dezember in Stuttgart einen neuen Vorsitzenden. Neben Armin Laschet treten bislang Friedrich Merz und Norbert Röttgen an.