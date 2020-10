Berlin/Heinsberg (dpa/lnw) - Hohe Ehre für den Corona-Krisenmanager: Der Landrat des Kreises Heinsberg, Stephan Pusch ( CDU ), wird an diesem Donnerstag (11.00 Uhr) mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Die Ehrung übergibt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in seinem Amtssitz Schloss Bellevue in Berlin. Gewürdigt wird Pusch - ebenso wie 14 weitere Menschen - für seine Leistung während der Corona-Pandemie. Nach einer Karnevalssitzung im Februar war sein Heimatkreis einer der ersten deutschen Corona-Hotspots geworden - und Pusch musste sich als Krisenmanager beweisen.

Pusch betrachtet das Bundesverdienstkreuz auch als eine Art Rehabilitation. Die Heinsberger Bevölkerung sei gerade in den ersten Wochen «ziemlich stigmatisiert» worden, sagte der Landrat der Deutschen Presse-Agentur. «Von zerkratzten Autos, von Anpflaumen, von Anmachen war da die Rede. Leute haben mir berichtet, dass sie beim Arzt rausgeflogen sind, wenn sie außerhalb des Kreises Heinsberg irgendwo hingegangen sind.» Pusch sagte, er fahre als «stolzer Heinsberger» nach Berlin.