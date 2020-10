Landrat Pusch mit Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet

Berlin/Heinsberg (dpa/lnw) - Der Heinsberger Landrat Stephan Pusch (CDU) ist in Berlin mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier überreichte ihm am Donnerstag im Schloss Bellevue den Orden, wie ein Sprecher mitteilte. Gewürdigt wurde Pusch für seine Arbeit in der Corona-Krise. Er habe «mit seinen so schwierigen wie souveränen Entscheidungen Pionierarbeit bei der Eindämmung der Pandemie geleistet», hatte das Bundespräsidialamt zur Begründung erklärt. Für Pusch war es das erste Treffen mit dem Staatsoberhaupt, wie er der Deutschen Presse-Agentur sagte. Er sei als «stolzer Heinsberger» nach Berlin gekommen.

Von dpa