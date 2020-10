BAP-Sänger Niedecken: Auch mal auf Billardtisch geschlafen

Berlin (dpa) - BAP-Sänger Wolfgang Niedecken erinnert sich an die bescheidenen Anfänge seiner Band. «200 Mark, ein Kasten Bier und belegte Brötchen. Geschlafen wurde, wo was frei war: im Umkleideraum, falls vorhanden, auf dem Billardtisch der Auftrittskneipe, in freien WG-Zimmern von Konzertbesuchern, im Auto», sagte der 69 Jahre alte Sänger der Kölschrock-Band («Verdamp lang her») dem «Spiegel».

Von dpa