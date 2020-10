Bochum (dpa/lnw) - Rund ein dreiviertel Jahr nachdem ein Mann in Bochum ein Kind gegen eine Straßenbahn geschubst hat, hat die Polizei den mutmaßlichen Täter gefunden. Nachdem am Mittwoch ein Fahndungsfoto veröffentlicht wurde, habe sich der 59-Jährige selbst gemeldet, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Gegen ihn werde weiter ermittelt.

Von dpa