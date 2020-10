Essen (dpa/lnw) - Gegen eine 81-jährige Autofahrerin, die im Februar in Essen in eine Menschenmenge an einer Straßenbahnhaltestelle gefahren war, ist Anklage wegen fahrlässiger Tötung erhoben worden. Die Staatsanwaltschaft Essen bestätigte am Donnerstag entsprechende Medienberichte.

Von dpa