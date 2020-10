Hartmann: Kutschaty hatte vor Kampfkandidatur nichts gesagt

Hartmann sagte weiter: «Das Wichtigste ist mir die Einheit der NRW-SPD, nur dadurch ist sie stark.» Hartmann hatte zuvor angekündigt, beim Parteitag wieder für den Landesvorsitz zu kandidieren. Kutschaty hatte am Donnerstagvormittag seine Kampfkandidatur publik gemacht. Zuvor hatte er laut WDR die Landtags-Fraktion in einem Brief darüber informiert.