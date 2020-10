Embolo-Comeback möglich: Diskussionen mit der Schweiz

Mönchengladbach (dpa) - Breel Embolo könnnte am Samstag im rheinischen Derby beim 1. FC Köln sein Comeback für Borussia Mönchengladbach geben, ist aber noch nicht für die Anfangself eingeplant. «Er ist keine Option für die Startelf. Wir würden ihn gerne dabei haben, müssen aber noch vorsichtig sein», sagte Gladbach-Coach Marco Rose am Donnerstag. Embolo hatte sich im Nations-League-Spiel am 6. September für die Schweiz gegen Deutschland (1:1) bei einem Zweikampf mit seinem Gladbacher Teamkameraden Matthias Ginter am Sprunggelenk verletzt.

Von dpa