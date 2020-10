Lokführer im Gullydeckel-Prozess zu Haftstrafe verurteilt

Bad Berleburg (dpa) - Im Gullydeckel-Prozess um einen inszenierten Anschlag auf einen Zug der Hessischen Landesbahn ist der Lokführer am Freitag zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das Amtsgericht in Bad Berleburg (NRW) sah es als erwiesen an, dass der heute 50-Jährige die Falle mit zwei Kanaldeckeln selbst konstruiert und aufgehängt hatte. Der Zugführer erhielt ein Jahr und neun Monate ohne Bewährung, wie ein Gerichtssprecher mitteilte.

Von dpa