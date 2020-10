Verdachtsfälle: Verfassungsschützer war Teamleiter

Düsseldorf (dpa) - Auch ein Verfassungsschützer in leitender Funktion soll in Nordrhein-Westfalen am Austausch von Nachrichten mit «islam- und fremdenfeindlicher Konnotation» beteiligt gewesen sein. «Unter den drei rechtsextremen Verdachtsfällen beim NRW-Verfassungsschutz war auch einer, der eine teamleitende Funktion innehatte», sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) der «Rheinischen Post» (Freitag). Alle drei seien Beamte im gehobenen Dienst gewesen, die inzwischen versetzt worden seien. Zudem sei einer von einem Dienstverbot betroffen.

