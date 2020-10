«Sportbuzzer»: Löw will Dahoud für Länderspiele nominieren

Köln (dpa) - Mahmoud Dahoud von Borussia Dortmund darf einem Medienbericht zufolge auf seinen ersten Einsatz in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft hoffen. Bundestrainer Joachim Löw werde den 24-Jährigen in den Kader für die anstehenden Länderspiele berufen, berichtete der Sportbuzzer am Freitag. Das deutsche Nationalteam trifft am kommenden Mittwoch zunächst in einem Testspiel in Köln auf die Türkei. Anschließend stehen jeweils drei Tage später die Partien in der Nations League zunächst in Kiew gegen die Ukraine und wiederum in Köln gegen die Schweiz an. In dem Wettbewerb ist die DFB-Elf noch ohne Sieg.

Von dpa