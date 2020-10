Erster Auftritt nach Kandidatur: Kutschaty spricht bei Jusos

Bielefeld (dpa/lnw) - Nach der Bekanntgabe seiner Kampfkandidatur um den Vorsitz der NRW-SPD spricht Thomas Kutschaty am Samstag vor den Delegierten der Juso-Landeskonferenz in Bielefeld. «Der Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, der den Termin bereits vor mehreren Monaten zugesagt hatte, wird mit der Rede auf der Landeskonferenz seinen ersten öffentlichen Auftritt bewältigen», teilten die Jusos am Freitag mit.

Von dpa