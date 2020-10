Paderborner Verletzungspech hält an: Auch Okoroji fällt aus

Paderborn (dpa/lnw) - Fußball-Zweitligist SC Paderborn muss vor dem Spiel beim 1. FC Heidenheim am Samstag (13.00 Uhr/Sky) auf einen weiteren Spieler verzichten. Wie der Club am Freitag mitteilte, hat sich Linksverteidiger Chima Okoroji im Abschlusstraining bei einem Zweikampf eine Bänderverletzung am rechten Fuß zugezogen und wird damit voraussichtlich mehrere Wochen ausfallen. Zuvor hatten sich bereits Stürmer Sven Michel (Teilriss des Innenbandes am linken Knie) und Mittelfeldspieler Maximilian Thalhammer (Mittelfußbruch) schwerer verletzt. Der Bundesliga-Absteiger hatte die ersten beiden Partien zum Saisonstart verloren.

