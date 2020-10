Lokführer im Gullydeckel-Prozess zu Haftstrafe verurteilt

Bad Berleburg (dpa/lnw) - Im Prozess um einen vermeintlichen Gullydeckel-Anschlag auf einen Zug ist der Lokführer am Freitag zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das Amtsgericht in Bad Berleburg sah es als erwiesen an, dass der heute 50-Jährige die Falle mit zwei Kanaldeckeln selbst konstruiert und aufgehängt hatte. Der Zugführer erhielt ein Jahr und neun Monate ohne Bewährung, wie ein Gerichtssprecher mitteilte.

Von dpa