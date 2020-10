Die Polizei schätzte die Teilnehmerzahl auf 100 bis 140, Fridays for Future sprach von 170 Teilnehmern. Die Demonstration war erst kurz vor dem Beginn vom Verwaltungsgericht Düsseldorf erlaubt worden. Die Polizei hatte zuvor wegen des engen Zeitplans der Baustelle eine Alternativroute nahe der Autobahn vorgeben wollen. Das akzeptierte das Gericht aber nicht.

Auf dem sehr stark befahrenen Autobahnstück war am 17. September ein Tanklaster mit 35 000 Litern Kraftstoff verunglückt und in Flammen aufgegangen. Eine Eisenbahnbrücke, die genau an der Stelle über die Autobahn führt, musste wegen der Hitze des Feuers abgerissen werden. Die seit dem Unfall gesperrte A40 soll am Sonntagabend nach aufwendigen Reparaturarbeiten wieder freigegeben werden.