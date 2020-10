Rucksack verhakt sich an Lieferwagen: 16-jähriger mitgezogen

Bielefeld (dpa/lnw) - Ein 16-jähriger Jugendlicher ist in Bielefeld von einem vorbeifahrenden Pritschenwagen mitgezogen worden, weil sich sein Rucksack an der Ladefläche des Fahrzeugs verhakt hatte. Der Lieferwagen habe den 16-Jährigen mitgerissen, bis der Rucksackriemen riss. Der 16-Jährige habe nur leichte Verletzungen erlitten, teilte die Bielefelder Polizei am Freitag mit. Der Jugendliche hatte bei dem Unfall am Donnerstag an der Einfahrt einer Schule gestanden - mit dem Rücken zur Straße und dem Rucksack auf den Schultern.

Von dpa