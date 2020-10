Zwei Verletzte nach Unfall in Langenfeld

Langenfeld (dpa/lnw) - Bei einem Zusammenprall zwischen einem Motorrad und einem Mofa in Lagenfeld im Kreis Mettmann sind zwei Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Ein 32-Jähriger sei mit seinem Mofa von einem Grundstück auf eine Straße gefahren, teilte die Polizei am Samstag mit. Dabei habe er ein heranfahrendes Motorrad übersehen. Der 63-Jährige prallte mit seinem Motorrad gegen den 32-Jährigen auf seinem Mofa. Beide wurden bei dem Unfall am Freitag verletzt, der 63-Jährige sogar schwer.