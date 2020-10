BVB gegen Freiburg ohne Sancho und Bürki: Reus in Startelf

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmund muss im Spiel an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den SC Freiburg auf Angreifer Jadon Sancho und Torhüter Roman Bürki verzichten. Beide Profis des Fußball-Bundesligisten hatten bereits am Mittwoch beim 2:3 im Supercup in München aufgrund einer Atemwegsinfektion gefehlt. Um etwas Ernsteres handle es sich aber nicht, sagte BVB-Manager Michael Zorc dem Sender Sky, «jedenfalls nicht nach Aussage unseres Arztes».