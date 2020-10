Belgische Reaktoren Doel 1 und 2 werden nachträglich geprüft

Düsseldorf (dpa/lnw) - Eine grenzüberschreitende Umweltverträglichkeitsprüfung für die belgischen Kernreaktoren Doel 1 und Doel 2 wird nachgeholt. Das teilte das NRW-Umweltministerium am Samstag mit. Zugleich kündigte das Ministerium an, dass sich das Bundesland an dem grenzüberschreitenden Verfahren beteiligen wolle. Die Prüfung ist eine langjährige Forderung Nordrhein-Westfalens.

Von dpa