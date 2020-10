Leipzig ohne Stürmer gegen Schalke: Baum mit vier Änderungen

Leipzig (dpa) - Ohne nominellen Stürmer geht Fußball-Bundesligist RB Leipzig in das Spiel gegen Schlusslicht FC Schalke 04. Trainer Julian Nagelsmann ließ sowohl 20-Millionen-Neuzugang Alexander Sörloth als auch die zuletzt angeschlagenen Yussuf Poulsen und Hee-chan Hwang für die Begegnung am Samstagabend zunächst auf der Bank. In der Abwehr bekam Nationalspieler Lukas Klostermann eine Pause, für ihn stand Willi Orban erstmals in dieser Saison in der Startelf.

Von dpa