Zur Anpfiff-Zeit gegen 15.30 Uhr sollen laut Polizei «mehrere Störer, die mutmaßlich Anhänger des Fußballvereins Borussia Mönchengladbach gewesen sein sollen» in einer Gaststätte auf «eine Störergruppe, die mutmaßlich dem 1. FC Köln zugeordnet werden kann» gestoßen sein. Auf der Straße hätten dann beide Gruppen aufeinander eingeschlagen.

Das Spiel gewann Gladbach in Köln mit 3:1. Das Spiel hatte zunächst vor 9200 Zuschauern ausgetragen werden sollen, wegen der Infektionszahlen in Köln durften letztlich aber nur 300 Besucher in die Arena.