Leverkusen: Schick und Diaby fallen mit Faserrissen aus

Leverkusen (dpa) - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen muss wohl über die Länderspiel-Pause hinaus auf seine Offensiv-Spieler Patrik Schick und Moussa Diaby verzichten. Beide erlitten beim 1:1 am Samstag in Stuttgart Faserrisse. Der Tscheche Schick verletzte sich an der rückwärtigen linken Oberschenkel-Muskulatur, der Franzose Diaby im linken Fußmuskel. Beide sagten ihre geplanten Reisen zur Nationalmannschaft ab.

Von dpa