Bundestrainer startet Vorbereitung: Länderspiel-Dreierpack

Mit den acht viel beanspruchten Profis plant Löw noch nicht im Test am Mittwoch gegen die Türkei, sondern erst für die Partien in der Nations League am Samstag in der Ukraine und drei Tage später wieder in Köln gegen die Schweiz. In der Nations League ist die Nationalmannschaft weiterhin ohne Sieg.

Unklar ist noch, ob zu den Länderspielen erstmals seit November 2019 wieder Zuschauer zugelassen werden. Der DFB plant mit 9200 Besuchern und möchte Freikarten verteilen. Die Entscheidung treffen aber die Kölner Gesundheitsbehörden je nach Stand der Corona-Infektionszahlen.