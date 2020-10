Reul: Einzelne Studien anstatt übergreifende Untersuchung

«Ich habe nichts gegen wissenschaftliche Studien, ich habe selbst Sozialwissenschaft studiert», so Reul : «Aber erstens dauert es viel zu lang, bis eine solche Studie fertig ist. Und zweitens bringt uns eine übergreifende Studie nicht weiter.» Ihn interessierten Untersuchungen zu einzelnen Themen wie der Frage, warum ausgerechnet die Wache Mülheim so stark von rechtsextremen Umtrieben betroffen sei. Aus solchen Untersuchungen könnten konkrete Handlungen abgeleitet werden. Die Aufträge dafür könnten an externe Wissenschaftler vergeben werden.

Eine große unabhängige Studie zur Verbreitung rechtsextremistischer Tendenzen bei den Sicherheitsbehörden ist eine Forderung, die unter anderem von den Grünen im Landtag kommt.