Solingen: Erste wichtige Neuinfektions-Zahl überschritten

Düsseldorf/Solingen (dpa/lnw) - In Solingen ist die erste wichtige Kennzahl bei Corona-Infektionen überschritten worden. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) lag die Zahl der Neuinfizierten auf 100 000 Einwohner in sieben Tagen am Montag bei 39,5. Ab der Zahl 35 müssen die Kommunen erste Maßnahmen einleiten. Welche das in Solingen sind, blieb zunächst offen. Am Freitag hatte die Stadt selbst noch die Zahl 25,2 gemeldet.

Von dpa