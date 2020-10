DFB-Stars bei Jauch: «Wer wird Millionär?» statt Länderspiel

Köln (dpa) - Ein Scheitern bei der Einstiegsfrage wäre peinlicher als ein verschossener Elfmeter: Vier Fußball-Nationalspieler werden sich als Kandidaten bei der Quiz-Show «Wer wird Millionär?» den Fragen von Günther Jauch stellen. Das kündigte Oliver Bierhoff bei einer Online-Pressekonferenz am Montag an. «Wir werden in Köln die einmalige Gelegenheit bekommen, bei 'Wer wird Millionär' zu zeigen, dass wir nicht nur Fußball im Kopf haben, sondern unglaublich interessante und intelligente Spieler, die viel auf dem Kasten haben», sagte der DFB-Direktor. Die erspielten Gewinne sollen den DFB-Stiftungen und anderen wohltätigen Zwecken zugute kommen.

Von dpa