NHL-Stürmer Draisaitl ab sofort bei Kölner Haien im Training

Köln (dpa) - Eishockey-Top-Stürmer Leon Draisaitl hält sich ab sofort bei den Kölner Haien fit. Der Topscorer der nordamerikanischen Profiliga hält sich nach dem Saisonende in Nordamerika und einem anschließenden Urlaub auf Mallorca derzeit in seiner Heimatstadt auf und trainiert von nun an bei den Haien mit. Das bestätigte der Club aus der Deutschen Eishockey Liga am Montag.

Von dpa