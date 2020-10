Kritiker zeichnen Folkwang als «Museum des Jahres» aus

Essen (dpa) - Deutschlands Kunstkritiker haben das Museum Folkwang in Essen als «Museum des Jahres» ausgezeichnet. Vertreter der deutschen Sektion des Internationalen Kunstkritikerverbands AICA überreichten am Montag bei einem Festakt die Urkunde. Das 1902 gegründete Museum schaffe es immer wieder, seine bedeutende Sammlung mit thematisch aktuellen Sonderausstellungen zu kombinieren, erklärten die Kritiker. Das Museum spreche so auch ein weniger kunsthistorisch interessiertes Publikum an, zumal dank der Zuwendungen der Krupp-Stiftung der Eintritt in die ständige Sammlung kostenlos ist.

Von dpa