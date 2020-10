Große Karnevalseröffnung im Kölner Tanzbrunnen abgesagt

Köln (dpa/lnw) - In Köln fällt die nächste große karnevalistische Traditionsveranstaltung der Corona-Pandemie zum Opfer. Die Sessionseröffnung am 11.11. im bekannten Tanzbrunnen müsse verschoben werden, teilte die Karnevalsgesellschaft «Die Grosse von 1823» am Montag mit. Gemeint war damit: auf den 11. November 2021. Grund sei eine Beschränkung der Stadt Köln auf Veranstaltungen mit maximal 1000 Teilnehmern.

Von dpa