Düsseldorf (dpa) - Selbstbewusst trotz Außenseiterrolle: Norbert Röttgen sieht sich beim Rennen um das Amt des CDU-Chefs in guter Position. «Ich glaube, wir haben jetzt eine Situation erreicht, in der wir auf Augenhöhe sind, in der jeder gewählt werden kann», sagte Röttgen laut «Rheinischer Post» beim «Ständehaus Treff» der Zeitung in Düsseldorf.

Von dpa